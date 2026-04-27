«داريز» بطلاً لسباق «بري غانيه» الفرنسي

تُوج الجواد «داريز»، بشعار إسطبلات «أغا خان» وإشراف المدرب فرانسيس غرافارد، أمس، بطلاً لسباق «بري غانيه»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1»، لمسافة 2100 متر عشبي، على مضمار «لونغشام» الفرنسي العريق، وأظهر «داريز»، البالغ من العمر أربع سنوات، موهبته على صعيد مسافات التحمل، بإضافة الانتصار السادس إلى مسيرته، والثاني توالياً في سباقات «جروب 1»، بعد أن اختتم موسمه الماضي بانتزاعه لقب النسخة الـ104 من سباق الأرك الفرنسي (قوس النصر)، على مضمار لونغشام لمسافة 2400 متر عشبي، وقطع «داريز» خط النهاية في زمن بلغ دقيقتين و10 ثوانٍ و26 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني.