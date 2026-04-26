زيادة قيمة جوائز كأس العالم.. 50 مليون دولار للفريق الفائز

من المقرر زيادة قيمة جوائز بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد أن أعربت بعض الاتحادات الوطنية عن مخاوفها بشأن ارتفاع التكاليف التشغيلية للبطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) وصحيفة (جارديان) البريطانية في فبراير الماضي أن بعض الدول الأوروبية أعربت عن قلقها من احتمال تكبدها خسائر مالية جراء مشاركتها في البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث توقع المسؤولون أن تكون التكاليف أعلى بكثير مما كانت عليه في قطر قبل أربع سنوات.

وقاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حوارا مع الاتحادات الوطنية حول العالم بشأن هذا الموضوع خلال الفترة الماضية، وهو الآن بصدد زيادة قيمة الجوائز المقدمة للدول المشاركة، بالإضافة إلى تمويل التطوير المخصص لكأس العالم لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا.

ولا تزال المناقشات جارية حول زيادة التمويل، ومن المقرر الموافقة على حزمة محسنة في اجتماع مجلس فيفا، الذي يقام في مدينة فانكوفر الكندية يوم الثلاثاء المقبل.

وصرح متحدث باسم فيفا لوكالة الأنباء البريطانية: «قبل اجتماع مجلس فيفا في فانكوفر يؤكد فيفا أنه يجري محادثات مع الاتحادات حول العالم لزيادة الإيرادات المتاحة».

أضاف المتحدث «يشمل ذلك زيادة مقترحة في المساهمات المالية لجميع المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026، وزيادة في تمويل التطوير المتاح لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا».

وأوضح «ستكون بطولة كأس العالم 2026 حدثا تاريخيا من حيث مساهمتها المالية في مجتمع كرة القدم العالمي، ويفخر فيفا بكونه في أقوى وضع مالي له على الإطلاق، بما يمكنه من دعم اللعبة عالميا من خلال برنامج (فيفا فوروارد)».

واختتم المتحدث تصريحاته قائلا «سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، رهنا بنتائج المناقشات».

كان فيفا قد وافق في ديسمبر الماضي على جوائز مالية قياسية بلغت 727 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على 48 منتخبا متأهلا للنهائيات، بما في ذلك 50 مليون دولار للفريق الفائز.

وكان مسؤولون من الاتحادات الأوروبية قد أشاروا لوكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا) في فبراير الماضي إلى أنه رغم هذه الجوائز القياسية، فإن لديهم مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف هذه البطولة مقارنة بمونديال قطر.

وشملت هذه المخاوف عدم وجود ضمانات بشأن الضرائب، التي تختلف في الولايات المتحدة من ولاية إلى أخرى.

وبادر فيفا الآن إلى إجراء محادثات مع الاتحادات في جميع قارات العالم استعدادا للنهائيات.