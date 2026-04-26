تحديد مدة غياب محمد صلاح عن الملاعب

تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة عضلية خلال مباراة كريستال بالاس التي انتهت بفوز "الريدز" 3-1، السبت، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واضطر صلاح إلى الخروج من الملعب في الدقيقة 60، في وقت ذكر مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: "إن رؤية صلاح مصاباً مشهد مؤلم".

وبحسب نادي ليفربول، فإن محمد صلاح سيغيب عن مباريات الفريق الثلاث المقبلة أمام مانشستر يونايتد، وتشيلسي وأستون فيلا، في حين سيبذل مجهوداً كبيراً من أجل العودة للملاعب في مباراة الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي أمام برينتفورد على ملعب "الأنفيلد" من أجل وداع الجماهير.

وتالياً المباريات التي سيغيب فيها محمد صلاح عن ليفربول:

مانشستر يونايتد - ليفربول (الأحد 3 مايو 2026)

ليفربول - تشيلسي (السبت 9 مايو 2026)

أستون فيلا - ليفربول (لم يُحدد موعدها بعد)