أهلي جدة يهزم ماتشيدا الياباني ويتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي

توج أهلي جدة السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز 1 / صفر على ماتشيدا الياباني في المباراة النهائية، اليوم السبت.

أحرز البديل فراس البريكان الهدف الوحيد في الدقيقة 96 بعد اللجوء لشوطين إضافيين باللقاء الذي أقيم على ملعب "الإنماء" بجدة، ليتوج الأهلي باللقب وسط جماهيره في المدينة السعودية.

ورفع الفريق السعودي اللقب القاري للمرة الثانية على حساب فريق ياباني، وذلك بعد تتويجه في العام الماضي 2025 بالفوز على كاواساكي فرونتال بنتيجة 2 / صفر في النهائي.

وانتزع الأهلي اللقب هذه المرة رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه زكريا هوساوي في الدقيقة 68 ببطاقة حمراء مباشرة بسبب اعتداء بدون كرة.