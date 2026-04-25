مدرب ليفربول يثير الغموض حول خطورة إصابة محمد صلاح

أثار آرني سلوت مدرب ليفربول الغموض حول إصابة محمد صلاح نجم الفريق خلال مواجهة كريستال بالاس، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح سلوت عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "ما حدث لصلاح هو جزء من قصتنا هذا الموسم، فوز جديد، وإصابة جديدة، ولكن من السابق لأوانه تحديد قوة الإصابة، ولكننا جميعًا نعرف صلاح وأن خروجه من الملعب لا يحدث إلا لسبب صعب".

أضاف المدرب الهولندي "خروج صلاح من الملعب مؤشر على أمر ما، وسننتظر لمعرفة خطورة الإصابة".

وغادر صلاح أرضية الملعب بعد مرور 59 دقيقة متأثراً بإصابة في العضلة الخلفية اليسرى، ليشارك مكانه الهولندي جيريمي فريمبونج أثناء تقدم ليفربول بنتيجة هدفين نظيفين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فرص ظهور صلاح مجدداً بقميص ليفربول هذا الموسم تبقى محل شك كبير، في ظل تبقي أربع مباريات فقط، آخرها استضافة برينتفورد في الجولة الختامية، حيث من المقرر أن يودع صلاح وأندي روبرتسون الفريق.

قال سلوت "لا نعلم، هذا أفضل شيء يمكن قوله، لأنني إذا صرحت بأن هناك احتمالًا لمشاركة صلاح مجددًا، سيتصدر ذلك عناوين الصحف، لذا فنحن لا نعلم شيئًا، وكل ما نعرفه أن الموسم سينتهي خلال أربعة أسابيع".

تابع "لا تتبقى الكثير من المباريات، لذا علينا الانتظار لتحديد تشخيص إصابته، وما إذا كان بإمكانه اللعب مجدداً".

واستطرد "ما أعرفه أن صلاح يهتم جيداً بلياقته البدنية على مدار السنوات الماضية، وهو ما يعني أنه ربما يحتاج وقتاً أقل للتعافي من إصابته، ونأمل أن يكون جاهزاً للمشاركة".