مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز مثير على ساوثهامبتون

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوز مثير على ساوثهامبتون المشارك في دوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب بنتيجة هدفين لهدف، اليوم السبت، بالدور قبل النهائي من البطولة.

سجل الأيرلندي فين عزاز هدف التقدم لساوثهامبتون في الدقيقة 79، وتعادل البلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 82، وأضاف الهدف الثاني لمانشستر سيتي الإسباني نيكو جونزاليس في الدقيقة 87.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أربع مواسم متتالية، محققاً إنجازاً تاريخياً، وينهي مغامرة ساوثهامبتون الذي كان قد أطاح بأرسنال في دور الثمانية بالفوز عليه بهدفين لهدف.

كما أكمل مانشستر سيتي، سلسلة انتصاراته ليصل إلى 22 مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فرق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقابل مانشستر سيتي في النهائي مع الفائز من تشيلسي وليدز يونايتد اللذان يتقابلان غداً الأحد.