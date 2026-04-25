محمد صلاح يفشل بمعادلة رقم كرستيانو رونالدو ويخرج مصاباً في فوز ليفربول على كريستال بالاس

حقق فريق ليفربول فوزاً مستحقاً على ضيفه كريستال بالاس (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض "الريدز" كل من اللاعبين: السويدي أليكسندر إيساك، الإسكتلندي أندري روبرتسون والألماني فلوريان فيرتس في الدقائق (35، 40، 90) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الكولومبي دانيال مونوز هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "آنفيلد".

وشهدت الدقيقة 59 خروج النجم المصري من الملعب، بعد شعوره بانزعاج في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، حيث سقط على أرضية الملعب لتلقي الإسعافات الأولية، وبعد فحص سريع من قبل الطاقم الطبي، تقرر استبدال الجناح المصري بزميله الهولندي جيريمي فريمبونغ.

وكان صلاح يحتاج للتسجيل في هذه المباراة ليعادل رقم كرستيانو رونالدو في التسجيل لأربعة مباريات يشارك بها أساسياً على التوالي، بعد تجاوز عمر 33 عاماً.

وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الثالث على التوالي وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "بريمير ليغ" برصيد 58 نقطة، متجاوزاً نادي أستون فيلا بفارق الأهداف.

بينما تجمد رصيد نادي كريستال بالاس عند 43 نقطة ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب الدوري.