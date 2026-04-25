بصمة كويتية في إنجلترا.. «ميلتون كينز» يصعد لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

اقتحم مئات المشجعين أرضية ملعب «إم كي» في تظاهرة حب واحتفال عفوية، إعلاناً بصعود نادي «ميلتون كينز دونز» إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وذلك عقب الفوز العريض على «ترانمير روفرز» بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية «ليغ تو».

وقد توشحت بعض الجماهير بالعلم الكويتي احتفاءً بعودة الفريق إلى الواجهة، تحت ملكية التحالف الاستثماري الكويتي بقيادة رجل الأعمال فهد علي الغانم، بينما حُمل اللاعبون على الأعناق وسط ترديد الأهازيج وأنغام الموسيقى التي ملأت الأرجاء.

وسجل أهداف اللقاء الحاسم كل من ناثانيال مينديز-لاينغ في الدقيقة 18، وأليكس جيلبي في الدقيقة 21، قبل أن يختتم كالوم باترسون الثلاثية في الدقيقة 78، مكرساً هيمنة فريقه على مجريات اللقاء.

وبهذا الانتصار، وعزز الفوز صدارة ميلتون كينز دونز للترتيب برصيد 85 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه «بروملي» الذي ضمن بدوره بطاقة الصعود.

وبات الفريق على بُعد خطوة واحدة من معانقة اللقب؛ إذ يحتاج للفوز في الجولة الختامية أمام «فليتوود تاون»، بينما قد يهديه تعثر «بروملي» اللقب حتى في حال الإخفاق.

وتعزى هذه النهضة الكروية إلى الرؤية الثاقبة للتحالف الاستثماري الكويتي بقيادة فهد علي الغانم، الذي استحوذ على النادي في 9 أغسطس 2024، واضعاً خارطة طريق طموحة لتطويره رياضياً وجماهيرياً.

ومنذ انتقال الملكية، دخل النادي حقبة جديدة اتسمت بالاستقرار المالي والزخم التنافسي، مدعوماً برؤية خليجية تسعى للوصول إلى أعلى المستويات، متجاوزاً سنوات من التقلبات والتحديات التي شهدها منذ تأسيسه عام 2004، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويستند النادي في طموحه إلى قاعدة صلبة تتمثل في منشآت رياضية تعد الأحدث في إنجلترا، حيث افتُتح ملعبه الشهير عام 2007 بحضور الملكة إليزابيث الثانية.

ولا تقتصر أصول التحالف الاستثماري الكويتي على المستطيل الأخضر فحسب، بل تمتد لتشمل استثمارات استراتيجية مثل فندق «هيلتون ميلتون كينز» وصالة متعددة الاستخدامات ومواقف سيارات وأصولاً عقارية أخرى، في خطوة تعزز الاستدامة المالية وتدعم تطور النادي على المدى الطويل.

وتدار هذه المنظومة من خلال مجلس إدارة يترأسه فهد علي الغانم، إلى جانب حمد عبد المحسن المرزوق نائباً للرئيس، وعضوية كل من مشعل جاسم المرزوق وكريم كرم، وهي إدارة تعمل بتناغم لترسيخ حضور النادي في خارطة الكرة الإنجليزية.

وتقع مدينة «ميلتون كينز» في جنوب شرق إنجلترا، ويقطنها نحو 250 ألف نسمة، وفيما تُعرف بطابعها الهادئ إلا أنها شهدت اليوم احتفالات عارمة في ملعب «أم كي» خلف ضجيج من الفرحة على السكان مما يجعل قصة صعود فريقها امتداداً لحكاية مدينة طموحة تبحث عن مكانها بين الكبار، ونجحت عبر شغف جماهيرها واستثمار طموح كويتي في كتابة فصل جديد ومشرق من تاريخها.