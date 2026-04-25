حازم إمام يكشف أسرار رفضه رئاسة الزمالك

صرح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق المصري حازم إمام بأنه رفض منصب رئيس القلعة البيضاء أكثر من مرة.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة "أون سبورتس" المصرية: "منصب رئيس الزمالك قد عرض علي ولكني كنت دائم الرفض".

وتولى إمام أكثر من منصب قيادي مثل عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم إلى جانب عضوية مجلس النواب المصري.

وأوضح: "حين شغلت مناصب مهمة في عالم كرة القدم، تبينت أن الأمر لا يقتصر على الاسم اللامع وصاحب التاريخ، بل يجب توفر قدرات ومميزات وهذا الأمر لم يكن كافياً".

وواصل حازم إمام: "لقد رأيت أن القرار السليم بالنسبة لي هو الرفض، لأن الأوضاع لم تكن في أفضل حال، عادة كان ما يتم الثناء علي، بسبب هذا القرار لكثرة المشاكل داخل النادي".

وعن إمكانية تولي رئاسة الزمالك في المستقبل رد: "قد أفكر في الأمر، ولكنني لا أسعى للمنصب في الوقت الحالي، وحال شعرت بكفاءة للقيام بذلك سأترشح على الفور".

ويرى حازم إمام أنه حتى عام 2005 كان يمكن للنجوم الكبار أن يتولوا رئاسة النادي، ولكن: "الوضع في الوقت الحالي تغير من حيث أسلوب الجماهير والبنية التحتية وأعضاء الجمعية العمومية".

واختتم حازم إمام حديثه في تلك النقطة: "لم يحظ رؤساء الأندية بتقدير ملحوظ وأعضاء مجلس الإدارة بتقدير من جانب أعضاء الجمعية العمومية، وهذا يحدث في أغلب الأندية".