برشلونة يأمل التأقلم على اللعب دون «جمال»

يبحث برشلونة، متصدر الترتيب، عن سبل للتأقلم من دون نجمه الشاب لامين جمال المصاب حتى نهاية الموسم، بهدف الحفاظ على تقدمه بتسع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد في سباق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حين يحلّ ضيفاً على خيتافي اليوم (الساعة 18:15 بتوقيت الإمارات) في المرحلة 32.

يتمتع فريق المدرب الألماني هانزي فليك بأفضلية مريحة على غريمه التقليدي، لكن مع إصابة الجناحين جمال والبرازيلي رافينيا، يعتقد «لوس بلانكوس» أنهم قادرون على زيادة الضغط على الكتالونيين.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد في 10 مايو في الكلاسيكو، وهي فرصة كبيرة لفريق ألفارو أربيلوا لتحقيق اندفاع متأخر نحو الظفر باللقب.

وسيحرص فريق فليك على الوصول إلى ذلك الموعد، وهو لايزال محافظاً على تقدّمه أمام مدريد، كضمانة في حال تَعرَّض لهزيمة محتملة، وهو ما يمكنه تأمينه على الأقل عبر الفوز على خيتافي وأوساسونا في مباراتيه المقبلتين.

غير أن جمال المصاب كان عنصراً حاسماً لفريقه هذا الموسم، مسجلاً 24 هدفاً ومقدّماً 18 تمريرة حاسمة في 45 مباراة في مختلف المسابقات.

ويملك الدولي الإسباني الذي يأمل العودة من إصابة في العضلة الخلفية تَعرّض لها أمام سلتا فيغو، الأربعاء الماضي، للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف، تسعة أهداف في آخر 12 مباراة له في الدوري.