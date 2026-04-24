نام أثناء حديث كومباني.. بايرن ميونخ يعاقب لاعبه الشاب

عاقب بايرن ميونخ أحد لاعبيه لنومه أثناء حديثه مع الفريق بقيادة فينسنت كومباني.

واحتفل الفريق البافاري بلقبه الثاني على التوالي في الدوري الألماني تحت قيادة فينسنت كومباني الأسبوع الماضي، بعد فوزه على شتوتغارت بنتيجة 4-2.

ويتطلع العملاق البافاري إلى تحقيق ثلاثية تاريخية، بعد أن ضمن مكانه في نهائي كأس ألمانيا، بجانب تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويُعرف عن كومباني انضباطه الصارم، وقد تبين أن أحد نجوم بايرن قد عوقب تحديدًا لتقصيره في أداء واجبه.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، غفا اللاعب الشاب ويزدوم مايك خلال اجتماع صباحي بعد أن قضى الليلة السابقة مع أحد زملائه في الفريق.

ويُقال إن مايك خرج من مقر النادي في ميونخ وعاد إليه في وقت متأخر.

لم ينكر مايك هذه الادعاءات، واتخذ كومباني والنادي إجراءات تأديبية، وقرر المدرب البلجيكي عدم التطرق إلى الموضوع علناً، وتحدث مع ويزدوم على انفراد، بالإضافة إلى حديثه مع والده.

ومع ذلك، عوقب مايك بطريقة مختلفة، فقد مُنع اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً من دخول مقر النادي لمدة أسبوع، وأُجبر على دفع تكاليف إقامته في فندق خاص به كعقوبة.

واعتُبرت القضية منتهية بعد ذلك، وشارك اللاعب الواعد في خمس مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم.

يذكر أن مايك انضم إلى النادي قادماً من دويسبورغ عام 2022، ولعب بشكل أساسي مع فريق تحت 19 عاماً، حيث شارك في 11 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.