محمد صلاح يطارد إنجاز كريستيانو رونالدو أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لخوض تحد جديد في موسمه الأخير مع الريدز.

ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس على ملعب "أنفيلد"، يوم غد السبت، بالجولة الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة "Tribuna" العالمية فإن محمد صلاح يطارد تحقيق عدة أرقام مميزة في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

وكان صلاح قد سجل أهدافاً في آخر ثلاث مباريات بدأها بشكل أساسي في الدوري وسيلتقي كريستال بالاس في الوقت الذي يبلغ فيه 33 عاما و314 يوماً وسينضم لكريستيانو رونالدو في حالة تسجيله في المباراة الرابعة على التوالي أساسياً كآخر لاعب في عمره أو أكبر يحقق هذا الإنجاز.

ويمتلك محمد صلاح سجلاً قوياً أمام كريستال بالاس على مدار 14 مباراة لعبها ضد الفريق الإنجليزي حيث سجل 9 أهداف في شباكه.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة ويأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.