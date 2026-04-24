إدارة نادٍ عربي تخصم 25% من مستحقات لاعبيها بعد خسارة قاسية

قررت إدارة نادي الوحدة الدمشقي فرض عقوبات على لاعبي فريق كرة السلة، عقب خسارته الثقيلة أمام مضيفه حمص الفداء بنتيجة (70-104)، ضمن منافسات الدوري السوري.

وأعلن النادي، في بيان رسمي، خصم 25% من المستحقات المالية المتبقية للجهاز الفني والإداري والطبي، إضافة إلى اللاعبين، بسبب تراجع المستوى الفني خلال مرحلة الإياب.

وأكدت الإدارة التزامها الكامل بكافة المستحقات المالية وفق العقود الموقعة، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد اجتماع مع الفريق لمناقشة الأداء غير المرضي رغم توفر الدعم.

وكانت المباراة قد شهدت تقاربًا في النصف الأول، قبل أن يتراجع أداء الوحدة في الشوط الثاني، ما منح حمص الفداء الأفضلية وإنهاء اللقاء بفارق كبير.

يُذكر أن الوحدة يحمل لقب الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه تراجع إلى المركز الثالث هذا الموسم، ما أثار استياء جماهيره.