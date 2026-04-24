منح سائقي فورمولا1 وقتاً إضافياً في تجارب "ميامي"

تقرر تمديد الحصة التدريبية الوحيدة لسباق جائزة ميامي الكبرى بمنافسات فورمولا1، في نهاية الأسبوع المقبل لمدة 30 دقيقة.

ويعد سباق نهاية الأسبوع هذا، الذي يبدأ بالتدريبات قبل التصفيات التأهيلية في الأول من مايو، هو الأول منذ انتهاء سباق جائزة اليابان الكبرى في 29 مارس، وذلك بسبب إلغاء سباقي جائزة البحرين الكبرى وجائزة السعودية الكبرى نتيجة للأوضاع في الشرق الأوسط.

ونتيجة لهذا الفارق الزمني والتعديلات الجديدة على اللوائح التي أُجريت هذا الأسبوع بشأن استعادة الطاقة والحد الأقصى لسرعة زر التعزيز، سيتم منح السائقين 30 دقيقة إضافية للتعرف أكثر على سياراتهم في الولاية المشمسة، حسبما أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).