الزمالك يلامس لقب الدوري بإسقاط بيراميدز

اقترب الزمالك خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة ‌القدم بعدما ​عزز صدارته لمرحلة التتويج بفوزه الثمين 1-صفر على ضيفه بيراميدز في مباراة قمة.

ورفع الزمالك رصيده الى 49 نقطة في المركز الأول بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والأهلي الثالث.

وأحرز البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا هدف الزمالك والمباراة الوحيد في الدقيقة 84 ⁠بعدما تلقى تمريرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء من البديل شيكو بانزا ليضع الكرة في مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وسجل بانزا هدفا ثانيا للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ألغاه الحكم بداعي ‌التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو. وجاءت أول هجمة خطيرة للزمالك بعد ست دقائق من البداية بضربة رأس من ناصر منسي مرت بجانب القائم الأيسرلمرمى بيراميدز، وبعدها بدقيقتين ‌أطلق عبد الله السعيد تسديدة مرت بجوار القائم أيضا.

وألغى ‌الحكم محمد الغازي هدفا لبيراميدز سجله محمود عبد الحفيظ (زلاكة) في ‌الدقيقة 33 بداعي وجود ‌زميله فيستون مايلي في موقف تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق أطلق أحمد عاطف لاعب بيراميدز تسديدة ​مرت فوق العارضة قبل ‌أن يغادر الملعب ​للإصابة في بداية الشوط الثاني ويشارك بدلا ⁠منه يوسف إبراهيم (أوباما).

وطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء في الدقيقة 81 لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

* تعادلان في مجموعة تفادي الهبوط في مباراة أقيمت في ​نفس التوقيت ⁠تعادل غزل المحلة ⁠مع ضيفه بتروجت 1-1 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس مقابل 34 نقطة لبتروجت في المركز الرابع.

ويتصدر وادي دجلة مجموعة تفادي الهبوط برصيد ⁠38 نقطة متقدما بفارق نقطتين نقاط عن زد صاحب المركز الثاني.

وسجل بدر موسى هدف بتروجت في الدقيقة 24 بتسديدة مباشرة بينما انتظر المحلة حتى الدقيقة 80 ليدرك التعادل عن طريق عبد الرحيم عموري بضربة رأس.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل المقاولون العرب مع ضيفه الاتحاد السكندري بدون ‌أهداف في افتتاح الجولة السادسة للمجموعة.

واقترب الفريقان خطوة نحو النجاة من الهبوط بعد أن ​رفع المقاولون العرب رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع بينما بات رصيد الاتحاد 28 في المركز الثامن بين 14 فريقا.

وتهبط الأندية الأربعة الأخيرة في المجموعة للدرجة الثانية.

وتحتل أندية فاركو وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود والإسماعيلي المراكز ​الأربعة الأخيرة في المجموعة.