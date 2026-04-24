عرض 4 تذاكر لنهائي المونديال للبيع بنحو 2.3 مليون دولار للتذكرة الواحدة

عرض موقع إعادة بيع التذاكر التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أربع تذاكر خلف المرمى للمباراة النهائية لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في 19 يوليو المقبل على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأميركية بنحو 2.3 مليون دولار أميركي للتذكرة الواحدة.

ويتقاضى "فيفا" رسوم شراء بنسبة 15 بالمئة من مشتري كل تذكرة، ورسوم إعادة بيع بنسبة 15 بالمئة من البائع، ولكنه لا يتحكم في أسعار التذاكر المعروضة على الموقع.

وكان سعر المقعد رقم 33 في الصف 32 من المدرج السفلي، ضمن المجموعة 146، والمصنف ضمن فئة المقاعد القياسية سهلة الوصول، 207 ألف دولار أميركي.

أما المقعد رقم 23 في الصف 26 من المجموعة 310، ضمن الفئة الثانية، فكان سعره 138 ألف دولار أميركي.

وعلى بُعد أمتار قليلة، يبلغ سعر المقعد رقم 21، 23 ألف دولار أميركي.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح مجموعات جديدة من التذاكر للبيع يوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني الخاص بالتذاكر.