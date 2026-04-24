مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على نجم تشيلسي

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إمكانية القيام بخطوة مفاجئة، بالتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز، نجم غريمه المحلي تشيلسي.

وكان لاعب خط الوسط انتقل إلى تشيلسي عام 2023 مقابل رقم قياسي حينها لصفقة يبرمها ناد بريطاني، بلغ 105 ملايين جنيه استرليني.

لكن التكهنات تزايدت بأنه قد يكون في طريقه للخروج من "ستامفورد بريدج" بعد موسم كارثي للبلوز شهد إقالة المدرب الإنجليزي ليام روزينيور يوم الأربعاء.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" أن الاهتمام المبكر بخدمات لاعب خط الوسط بدأ يظهر، وأنه واحد من مجموعة أسماء تتم مراقبتها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينضم مانشستر سيتي إلى أندية أخرى ترغب في التعاقد مع فرنانديز، بينها ريال مدريد الإسباني.

ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب خط وسط جديد بعد الإعلان عن رحيل برناردو سيلفا عن النادي في نهاية الموسم.

يذكر أن فرنانديز نفذ مؤخراً عقوبة الإيقاف لمباراتين التي فرضتها عليه إدارة تشيلسي، بعد أن لمح لاحتمال انتقاله إلى الملكي في الصيف.

وبعد أيام قليلة من رفضه استبعاد الرحيل في الصيف، قال فرنانديز في مقطع فيديو على "يوتيوب": "أود أن أعيش في مدريد، إنها مدينة جميلة، تذكرني ببوينس آيرس".

وأفادت التقارير آنذاك بأنه قدم طلب انتقال بعد الإعلان عن عقوبته، والتي شهدت أيضاً تجريده من شارة القيادة (في غياب ريس جيمس) في مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.