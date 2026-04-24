روزينيور بين الأغلى.. تكلفة مرعبة لإقالة مدربي تشيلسي

لم يعد تغيير المدربين في تشيلسي مجرد قرار فني، بل تحول إلى عبء مالي ضخم يكلف النادي عشرات الملايين في كل مرة.

الأرقام تكشف حجم الإنفاق الصادم، حيث أصبح النادي اللندني أحد أكثر الأندية إنفاقاً على تعويضات الإقالة في كرة القدم.

بحسب ما ذكرته منصة "Live Score" يأتي ليام روزينيور بين أغلى الإقالات، بعدما كلف رحيله تشيلسي نحو 24 مليون جنيه استرليني.

القائمة تضم أسماء بارزة مرّت على تدريب "البلوز"، مع تكاليف ضخمة لإقالتهم، إذ يأتي الإيطالي أنطونيو كونتي في الصدارة بـ26.2 مليون جنيه استرليني في 2018.

وكلفت إقالة الإنجليزي غراهام بوتر "البلوز" 13 مليون جنيه استرليني في 2023، بالتساوي مع الألماني توماس توخيل في 2022.

كذلك كلفت إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو النادي الإنجليزي 12.5 مليون جنيه استرليني في 2015.

بينما كانت فاتورة إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تشيلسي 10 ملايين جنيه استرليني في 2024، والإيطالي إنزو ماريسكا 4.3 مليون جنيه استرليني (2026)، والإنجليزي فرانك لامبارد أسطورة النادي مليوني جنيه استرليني (2021).