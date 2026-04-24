خلفا لهيرفي رينارد.. اليوناني دونيس مدرباً للسعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدرباً جديداً للمنتخب الأول ⁠حتى يوليو 2027، وذلك خلفا للفرنسي هيرفي رينارد قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكر الاتحاد في بيان على منصة إكس: "وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الخميس عقدا مع المدرب اليوناني ‌جورجيوس دونيس ليتولى بموجبه الدفة الفنية للمنتخب الوطني الأول حتى يوليو 2027 خلفا للفرنسي ‌رينارد بعد تسوية ‌العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

وأضاف الاتحاد أن "دونيس (56 عاما) خاض عددا من المحطات التدريبية مع عدة أندية أوروبية أبرزها آيك أثينا وباوك اليونانيين.

"كما سبق له تدريب عدة أندية سعودية ‌منها الهلال والوحدة والفتح بالإضافة لتجربته ‌الأخيرة مع ⁠الخليج مما يعزز سرعة انسجامه مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة".

وفاز دونيس بالدوري القبرصي موسم 2013-2014 وكأس قبرص في الموسم ذاته وكأس ⁠ملك السعودية ‌2015 وكأس ولي العهد 2015-2016 بالإضافة للسوبر السعودي 2015.

وقال الاتحاد ⁠في بيانه إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بحضور الجهاز الفني للمنتخب في الرياض قبل مغادرة البعثة للمعسكر الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة.