لامين جمال خارج الخدمة.. ويغيب عن «الكلاسيكو»

أكّد برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة موهبته الشابة، لامين جمال، في الفخذ اليسرى، وغيابه حتى نهاية الموسم، لكنه سيكون «متاحاً» لمونديال 2026 وفقاً لما قال في بيانٍ أمس.

وقال برشلونة: «أكّدت الفحوص، التي أُجريت أمس، أن لاعب الفريق الأول لامين جمال تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليسرى، وسيتّبع اللاعب برنامج علاج تحفظياً، وسيغيب عن بقية موسم الدوري، لكنه يُتوقّع أن يكون متاحاً للمشاركة في كأس العالم».

وينطلق مشوار المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 15 يونيو المقبل، بمواجهة الرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً السعودية والأوروغواي.

وخرج جمال (18 عاماً) من أرض الملعب في المباراة التي فاز فيها برشلونة على سلتا فيغو، أول من أمس، بهدف من دون رد، سجله بنفسه من ركلة جزاء.

وتعرّض الجناح الشاب لضربة قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وما لبث أن غادر في نهاية الشوط الأول متجهاً مباشرة إلى غرفة الملابس وهو يمسك بفخذه اليسرى.

وسيغيب جمال عن المباريات الست الأخيرة في الدوري، من بينها الكلاسيكو مع الغريم التقليدي ريال مدريد في 10 مايو المقبل.

وكتب جمال على حساباته في مواقع التواصل ⁠الاجتماعي: «هذه الإصابة تبعدني عن الملعب في الوقت الذي أرغب فيه بشدة في المشاركة، ومؤلمة للغاية بشكل يفوق الوصف، يؤلمني عدم القدرة على القتال مع زملائي في الفريق، والمساعدة عندما يحتاجني الفريق، لكنني سأكون هناك حتى إذا كان ذلك ‌من خارج الملعب لدعمهم وتشجيعهم ودفعهم إلى الأمام مثل أي لاعب بالفريق».

وأضاف جمال: «هذه ليست ​النهاية، بل استراحة قصيرة، سأعود أقوى وأكثر عزيمة من أي وقت مضى، وسيكون الموسم المقبل أفضل».

وسيزور برشلونة، متصدر الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، ملعب خيتافي، ​غداً.