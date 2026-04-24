الإصابة تُهدد بإنهاء موسم ثنائي مدريد ميليتاو وغولر

يُعاني قلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو، والموهبة التركية الشابة أردا غولر، إصابتين عضليتين، ومن المرجح غيابهما حتى نهاية الموسم، وفقاً لما أعلن ناديهما ريال مدريد، ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح النادي الملكي، في بيانين، أن اللاعبين شُخّصت إصابتهما، أمس، بإصابتين متشابهتين، إحداهما في «العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيسر»، والأخرى في الموضع عينه لكن في الفخذ اليمنى.

وذكرت الصحافة الإسبانية أن الدولي البرازيلي ولاعب الوسط التركي سيغيبان أسابيع عدة، وبالتالي لن يشاركا في المراحل الست الأخيرة من الدوري الإسباني، بينها الكلاسيكو أمام برشلونة في 10 مايو المقبل.