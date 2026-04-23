سأعود أقوى.. أول تعليق من لامين جمال بعد تأكد غيابه عن برشلونة لنهاية الموسم

علق النجم الإسباني الشاب، لامين جمال، بعد الكشف عن طبيعة إصابته، التي تعرض لها خلال مباراته أمام ضيفه سيلتا فيغو (1-0) مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة 33 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وانبرى لامين جمال لتنفيذ ركلة جزاء حصل عليها برشلونة في الدقيقة 40، وترجمها إلى هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، ولكن بعد تنفيذ الركلة مباشرة سقط على أرض ملعب "كامب نو" لشعوره بألم في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، وتم استبداله في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الخميس: "تأكدت إصابة لامين جمال في عضلة الفخذ الخلفية، ورغم أنه لن يتمكن من اللعب في المباريات المتبقية من الموسم، إلا أنه من المتوقع أن يشارك في كأس العالم".

ونشر لامين جمال، بيانا مساء اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" قال فيه: "هذه الإصابة تبعدني عن الملعب في اللحظة التي كنت أرغب فيها بالتواجد أكثر من أي وقت، وهذا يؤلم أكثر مما أستطيع أن أشرح".

وأضاف: "يؤلمني أنني لا أستطيع القتال مع زملائي، ولا أستطيع المساعدة عندما يحتاجني الفريق، لكنني أؤمن بهم وأعلم أنهم سيبذلون روحهم في كل مباراة، سأكون هناك، حتى لو من الخارج، أدعم، أشجع، وأدافع كأحدهم".

واختتم: "هذه ليست النهاية، إنها مجرد توقف مؤقت. سأعود أقوى، وبحماس أكبر من أي وقت مضى، والموسم القادم سيكون أفضل.. شكرا على الرسائل".