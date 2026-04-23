إلغاء مباراة المغرب والسلفادور الودية

ألغيت مباراة المغرب والسلفادور الودية التي كانت مقررة خلال النافذة الدولية في يونيو في الولايات المتحدة قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026، بسبب تعذر نقلها إلى الرباط، ليستعيض المضيف عنها بمواجهة منتخب قطر، وفق ما أكده رئيس الاتحاد السلفادوري للعبة ياميل بوكيلي عقب تلقيه رسالة رسمية من الجانب المغربي.

وأوضح بوكيلي أن منتخب بلاده سيواجه «العنابي» في السادس من يونيو بمدينة لوس أنجليس، مشيرا إلى أن المباراة لن تُنقل تلفزيونيا بناء على قرار من الجهات المشرفة على المنتخب القطري.

وقال: «يمكننا تأكيد أن إحدى مباريات المنتخب خلال هذه النافذة ستكون أمام قطر في 6 يونيو في لوس أنجليس، على أن نعلن قريبا عن المباراة الودية الثانية خلال هذه الفترة».

وعن أسباب إلغاء المواجهة أمام المغرب، أشار بوكيلي إلى أن الاتحاد المغربي أبلغ نظيره السلفادوري استحالة سفره قبل موعد المباراة إلى الولايات المتحدة في 3 يونيو على خلفية عدم قدرته على استدعاء كامل عناصر المنتخب.

وفي المقابل، اقترح الاتحاد المغربي إقامة المباراة في 2 يونيو في الرباط، مع تحمّل كافة تكاليف سفر بعثة السلفادور إلى القارة الإفريقية.

وجاء في مراسلة الاتحاد المغربي أن «تزامن عدة عوامل، من بينها مباريات البطولات القارية للأندية في آسيا وأوروبا، والتي ستقام أدوارها النهائية ابتداءً من 25 مايو، إضافة إلى ارتباط عدد من لاعبينا الدوليين بأنديتهم، والتعديلات التي طرأت على روزنامة المسابقات المحلية في المغرب والسعودية، فضلا عن إصابات في صفوف بعض اللاعبين الأساسيين، جعلت المنتخب غير قادر على الاعتماد على ما لا يقل عن ثلث قائمته المرشحة للتواجد في اللائحة النهائية المقدمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأضافت الرسالة أن السفر إلى الولايات المتحدة في 29 مايو بقائمة منقوصة «لا يبدو منطقيا»، مؤكدة عدم القدرة على خوض المباراة التي كانت مقررة في واشنطن.

من جهته، أعرب الاتحاد السلفادوري عن تقديره للمبادرة المغربية، لكنه أكد عدم إمكانية تلبيتها، موضحا أن لوائح «فيفا» تمنع خوض مباريات في قارتين مختلفتين خلال نفس النافذة الدولية، إضافة إلى التزام المنتخب ببرنامج فني محدد مسبقا يتضمن خوض مباراتين وديتين.

ويُذكر أن منتخب قطر ضمن تأهله إلى مونديال 2026 عبر التصفيات الآسيوية، حيث سيشارك في المجموعة الثانية إلى جانب كندا والبوسنة وسويسرا، فيما يلعب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي، بعد إنجازه التاريخي ببلوغ نصف نهائي مونديال 2022.

كما سيخوض المنتخب القطري مباراة ودية ضد منتخب جمهورية أيرلندا الخميس 28 مايو المقبل على استاد «أفيفا» بالعاصمة الأيرلندية دبلن.