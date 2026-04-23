حلم المونديال مهدد.. لامين يامال يصدم برشلونة وإسبانيا

تعرض نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، إلى إصابة الأربعاء أثناء تنفيذه ركلة جزاء في مواجهة سلتا فيغو ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم وخرج من أرض الملعب في نهاية الشوط الأول.

وتوجّه مهاجم المنتخب الإسباني مباشرة إلى غرفة الملابس، وهو يمسك بفخذه الأيسر بوضوح أثناء تسديده ركلة الجزاء التي منحت فريقه التقدم (1-0) في الدقيقة 40.

سقط اللاعب ابن الـ 18 عاما الذي عانى في وقت سابق من الموسم من آلام في منطقة العانة، أرضا فور تسجيله الهدف، وطلب استبداله كإجراء احترازي.

في حال تعرض يامال لإصابة عضلية، حتى لو كانت طفيفة، قد يغيب عن بقية الموسم مع ناديه متصدر الدوري حاليا، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو ضد وصيفه ريال مدريد في 10 مايو.

أما الإصابة الأكثر خطورة فقد تجعل الأسابيع القليلة المقبلة سباقا مع الزمن بالنسبة للاعب الإسباني الشاب، وذلك قبل 50 يوما من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يُعدّ منتخب إسبانيا، حامل لقب كأس أوروبا، من بين أبرز المرشحين للفوز.