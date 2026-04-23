صدمة ألمانية.. غنابري يغيب عن مونديال 2026

أكّد الدولي سيرج غنابري غيابه عن صفوف منتخب ألمانيا المشارك في مونديال 2026 لكرة القدم، بسبب إصابته بتمزق عضلي على مستوى العضلة الضامة بالفخذ اليمنى، في نهاية الأسبوع الماضي، مع فريقه بايرن ميونيخ.

وكتب غنابري (30 عاماً)، عبر حسابه في «إنستغرام»: «كانت الأيام الماضية صعبة، موسم بايرن لايزال يحمل الكثير بعد ضمان لقب جديد في (البوندسليغا) نهاية هذا الأسبوع، أما حلم كأس العالم مع ألمانيا، فقد انتهى للأسف».

وأضاف اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية في أرسنال الإنجليزي: «مثل بقية الشعب، سأشجع الشباب من المنزل، الآن حان وقت التركيز على التعافي والعودة من أجل فترة الإعداد للموسم الجديد».