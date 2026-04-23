أندية الدرجة الثانية الإنجليزية ترفض استخدام نسخة معدّلة من «الفار»

رفضت الأندية الإنجليزية لكرة القدم فرصة استخدام نظام تحدي تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

وتقنية دعم الفيديو في كرة القدم (إف إس في) نسخة من نظام حكم الفيديو المساعد (الفار)، وتستخدم في بعض الرياضات الأخرى، حيث تسمح للمدربين بتحدي قرارات الحكام أثناء المباراة، بدلاً من الاعتماد فقط على تدخل الحكم المساعد بالفيديو، كما يحدث في نظام «الفار» التقليدي، ويوفر نظام «إف إس في» للمدربين حق إجراء مراجعتين خلال المباراة، حيث يتم عرض لقطات مختلفة للحكم عبر شاشة مخصصة بجانب أرض الملعب، وفي حال كانت المراجعة ناجحة، يحتفظ المدرب بحقه في استخدامها.

ومع ذلك، أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» بأن معظم أندية الدرجة الثانية عارض تطبيق هذا النظام، وذلك بعد عرض تقديمي حول النسخة البديلة من تقنية «الفار»، التي تعد أقل كلفة بكثير من النسخة الكاملة.

وتم إدخال تقنية «الفار» الكاملة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019، حيث يتم تنبيه الحكام إلى الأخطاء المحتملة من قبل مسؤولين خارج أرض الملعب، لكن استطلاعاً حديثاً أجرته رابطة مشجعي كرة القدم كشف أن ثلاثة أرباع جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز يعارضون استخدام هذه التقنية، وشارك في الاستطلاع ما يقرب من 8000 مشجع، كان أكثر من نصفهم يحضرون ما يزيد على 15 مباراة على أرضهم في الموسم الواحد، وذلك بهدف تقييم آراء الجماهير تجاه هذه التقنية.

وأظهرت النتائج مدى عدم شعبية التقنية، إذ عارض أكثر من 97% من المشاركين فكرة أن تقنية «فار» تجعل مشاهدة كرة القدم أكثر متعة، بينما رفض أكثر من 90% القول إنها حسّنت تجربة حضور المباريات في الملعب.