في استاد زعبيل.. النصر السعودي يقهر الأهلي القطري.. ويبلغ نهائي "آسيا 2"

بلغ النصر السعودي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق فوزًا عريضًا على الأهلي القطري بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل في دبي، وسط حضور جماهيري لافت تجاوز ستة آلاف متفرج.

وبهذا الانتصار، يضرب النصر موعدًا مع جامبا أوساكا الياباني في المباراة النهائية المقررة يوم 16 مايو المقبل في طوكيو، لحسم لقب البطولة.

وجاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة، حيث حصل الأهلي القطري على ركلة جزاء مبكرة أهدرها ميشيل فلاب، قبل أن يعوض زميله سيكو عمر ذلك بوضع فريقه في المقدمة عبر تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء (10).

ورد النصر سريعًا، إذ أدرك التعادل عن طريق كينغسيلي كومان، مستفيدًا من متابعة لعرضية أنجيلو بورجيس، وضعها بسهولة في الشباك (12).

وواصل الفريق السعودي ضغطه، لينجح أنجيلو بورجيس في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من ساديو ماني اخترقت عمق الدفاع، ليسكن الكرة في المرمى (23).

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز كينغسيلي كومان تقدم النصر مستغلًا هفوة دفاعية من لاعبي الأهلي (45+2).

وفي الشوط الثاني، واصل كومان تألقه بإضافة هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه، بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة من داخل المنطقة.

واختتم البديل عبد الله الحمدان خماسية النصر، عقب سلسلة تمريرات منظمة أمام دفاع الأهلي الذي بدا مستسلمًا للخسارة (80).