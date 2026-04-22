رونالدو وكريستيانو جونيور في فريق واحد الموسم المقبل

كشفت تقارير صحافية عن تفكير إدارة نادي النصر في تصعيد كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة الوئام الرياضية أن القرار سيتم اتخاذه مع نهاية الموسم الجاري وفي ضوء تقييم مستوى اللاعب ومدى الاستفادة منه فنياً مع الفريق.

وتابعت أن ثنائية "الدون" وابنه كريستيانو جونيور البالغ من العمر 16 عاماً ستكون الأولى في تاريخ كرة القدم الحديثة.

وقالت: "عقد كريستيانو رونالدو لازال ممتداً مع النصر لموسم آخر ورغبة إدارة العالمي في استمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل وتحقيق أكبر استفادة فنية منه".

ويتمتع رونالدو بشعبية كبيرة بين جماهير النصر ويرغب اللاعب في ترجمة مستوياته المميزة مع الفريق إلى حصد بطولات وألقاب في الموسم الجاري.

ويتصدر النصر جدول ترتيب بطولة دوري روشن للمحترفين برصيد 76 نقطة وينافس بقوة على حصد اللقب في الموسم الجاري.