ريال مدريد يفاضل بين 3 أسماء لخلافة أربيلوا

كشفت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل في دراسة خيارات تدريبية بارزة، تحسباً لعدم الاستمرار مع المدرب ألفارو أربيلوا خلال المرحلة المقبلة.

وتضم القائمة المختصرة ثلاثة أسماء من العيار الثقيل في عالم التدريب وهي يورغن كلوب وماوريسيو بوكوتينيو وديدييه ديشامب.

وحسب موقع 433 فإن هذه الأسماء تعكس توجه إدارة نادي ريال مدريد نحو مدربين أصحاب خبرة كبيرة في البطولات الكبرى.

وبحسب التقرير، يُعد مدرب منتخب الولايات المتحدة، من أبرز المرشحين، إذ يحظى بتقدير كبير من رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويمتد عقده الحالي إلى ما بعد كأس العالم 2026 المقبلة، ويمتلك خبرة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويحظى يورغن كلوب بإعجاب داخل أروقة ريال مدريد، إلا أن المدرب الألماني أكد أكثر من مرة سعادته في مشروعه الحالي.

ويعمل حالياً ضمن منظومة ريد بول، واستبعد بشكل متكرر فكرة الرحيل في الوقت الراهن.

ويبرز اسم ديدييه ديشامب كخيار ثالث قوي مدرب منتخب فرنسا منذ 2012، ويمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات الدولية.

وينتهي عقده بعد كأس العالم، ما يجعله متاحاً محتملًا.