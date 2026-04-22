مدافع برشلونة السابق مدرباً للمكسيك بعد المونديال

سيصبح مدافع منتخب المكسيك السابق وأحد رموز ناديي موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني، رافايل ماركيس، مدرباً لمنتخب بلاده بعد كأس العالم 2026.

وخاض ماركيس، المُلقب بـ«قيصر ميتشواكان»، الولاية التي وُلِد فيها، 147 مباراة دولية مع المكسيك، وشارك معها في خمس نسخ من كأس العالم (2002، و2006، و2010، و2014 و2018)، أربع منها بصفته قائداً، ويشغل حالياً منصب المدرب المساعد للمنتخب المكسيكي، وخلال مسيرته لاعباً، أحرز ماركيس دوري أبطال أوروبا عامَي 2006 و2009، وأربع مرات لقب الدوري الإسباني مع برشلونة، كما تُوِّج بطلاً لفرنسا مع موناكو عام 2000، ومع المنتخب المكسيكي فاز بكأس القارات عام 1999.