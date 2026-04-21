غرامة مالية تقرب لوكاكو من الرحيل عن نابولي

فرض نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم غرامة مالية على لاعبه روميلو لوكاكو قدرها 150 ألف يورو، أي ما يعادل 20% من راتبه الشهري الإجمالي، ما يجعل رحيل المهاجم البلجيكي عن النادي هذا الصيف أمرا لا مفر منه، حسبما أفادت صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية.

وعاد لوكاكو إلى نابولي قادما من بلجيكا بعد غياب دام أكثر من أسبوعين، والتقى بمدير النادي جيوفاني مانا أمس الاثنين، وفقا للصحيفة الشهيرة.

وسمحت إدارة النادي للوكاكو بالعودة لمدينة أنتويرب البلجيكية، لكنها احتفظت بنسبة 20% من راتبه الشهري الإجمالي، نظرا لغياب المهاجم عن النادي لمدة أسبوعين دون موافقتها.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية في إيطاليا أن رحيل لوكاكو عن نابولي هذا الصيف يبدو أمرا حتميا.

وشارك فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال لوكاكو، في الاجتماع الذي عقد أمس، حيث سيكلف بمهمة إيجاد ناد جديد لموكله، الذي يتبقى له عام واحد في عقده مع ناديه الحالي.

وكان لوكاكو /32 عاما/ تعرض لإصابة عضلية خطيرة في بداية الموسم الحالي، ما أجبره على الغياب عن الملاعب في النصف الأول من الموسم الحالي.

لم يسجل لوكاكو سوى هدفا واحدا في سبع مباريات خاضها هذا الموسم، ولم يبدأ أي مباراة أساسيا.

وحسبما ذكرت مصادر متعددة، لم يلتقِ لوكاكو بالمدرب أنطونيو كونتي أمس، لكن النجم المخضرم يأمل في أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة من الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسيقضي الأسبوعين المقبلين في بلجيكا لاستعادة لياقته البدنية الكاملة.