الأهلي المصري يعلن إصابة نجمه وغيابه عن مباراة بيراميدز

أعلن النادي الأهلي إصابة لاعبه المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، وغيابه عن مواجهة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات للمركز الاعلامي لناديه، اليوم الثلاثاء، إن الأشعة التي أجراها بلعمري، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بمنشأ العضلة الضامة اليسرى.

وأضاف أن بلعمري سوف يخضع للعلاج الطبيعي وبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.

وغاب يوسف بلعمري عن مباراة الأهلي وزد الودية التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب مختار التتش، بسبب الإصابة وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.