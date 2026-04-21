الإصابة تحرم مانشستر سيتي من رودري

أعلن الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أن الإسباني رودري، لاعب وسط الفريق، سيغيب عن المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام بيرنلي مساء غد الأربعاء.

وخرج رودري من الملعب قرب نهاية مباراة مانشستر سيتي وضيفه أرسنال، التي انتهت بفوز فريق جوارديولا 2 / 1، في قمة مباريات المرحلة الـ33 للمسابقة.

وبعد المباراة مباشرة، كشف جوارديولا أن رودري يعاني من إصابة في الفخذ.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء قبل مواجهة بيرنلي، قدم مدرب سيتي آخر المستجدات حول حالة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، حيث قال إنه من غير المرجح أن يكون متاحا لمباراة الغد.

وأوضح جوارديولا "أعتقد أنه لن يكون جاهزا لمباراة بيرنلي، سنرى ما إذا كان سيشارك في اللقاءات القادمة، سواء في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون أو بعد 12 يوما في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون".

كما قدم جوارديولا آخر الأخبار حول المدافع روبن دياز، الغائب منذ مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي أمام ريال مدريد الإسباني، حيث أشار إلى أنه "ليس جاهزا بعد".

وقلص الفوز على آرسنال الفارق بين سيتي وأرسنال إلى ثلاث نقاط فقط، لصالح فريق (المدفعجية)، الذي لا يزال يتربع على القمة، في حين يتواجد الفريق السماوي في المركز الثاني، علما بأنه لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.

وفي حال فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بفارق أكثر من هدفين على ملعب (تيرف مور)، سوف يتصدر الفريق ترتيب البطولة، قبل خمس مباريات فقط على نهاية الموسم، بفارق الأهداف أمام أرسنال.

لكن بالنسبة لجوارديولا، فإن مفتاح النجاح يكمن في الأداء والثبات، وليس في الحسابات الرياضية، حيث قال "تحدثنا مباشرةً في غرفة الملابس بعد مباراة الأحد من أجل فرض التركيز اللازم".

أضاف المدرب الإسباني "آرسنال متصدر الدوري، وإذا انتهى الموسم على هذا النحو، فسيتوجون باللقب. يتعين علينا أن نرى كيف سيتعافى اللاعبون، ليس فقط من المباراة المرهقة التي خضناها، بل من الناحيتين البدنية والنفسية أيضا".

وشدد جوارديولا في ختام حديثه "تبقى ست مباريات بانتظارنا، وندرك تماما ما قد يحدث سواء حققنا الفوز أم لا. سنذهب إلى بيرنلي، وينبغي علينا أن نقدم أفضل ما لدينا. سنذهب للفوز، لأن هذا ما نحتاجه".

وعقب مواجهة بيرنلي، يسعى مانشستر سيتي لحصد المزيد من الألقاب تحت قبة ملعب (ويمبلي) الشهيرة، حيث يلتقي مع ساوثهامبتون، يوم السبت المقبل، في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة الشهر الماضي.