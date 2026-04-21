فليك يكشف عن حلمه مع برشلونة

حسم الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، مستقبله مع النادي الكتالوني، مؤكداً أنه يرغب في تجديد عقده.

ويستعد برشلونة حالياً لمواجهة سيلتا فيغو، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني، الذي يعتلي صدارته بفارق 9 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو: "دوري أبطال أوروبا حلم كبير بالنسبة لي، هناك أمران أرغب في تحقيقهما، الأول هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأن أكون مدرباً لبرشلونة عند اكتمال بناء ملعب سبوتيفاي كامب نو ".

وأضاف: "أعتقد أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن لدينا فريقاً رائعاً، علينا اتخاذ القرارات الصائبة، بما في ذلك في سوق الانتقالات، دون أي تهور، واختيار الخيارات الصحيحة، أعتقد أن الفريق شاب ولدينا إمكانيات كبيرة".

وعندما سُئل فليك مباشرةً عما إذا كان يُحضّر لتجديد عقده الذي ينتهي في 2027، اعترف قائلاً: "بالتأكيد هذه هي خطتي، بصراحة، لقد قلتها من قبل، ستكون هذه المحطة الأخيرة في مسيرتي، وأشعر الآن بحالة ممتازة".

وأكد المدرب الألماني: "نعم، أود تجديد عقدي، لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك لأن أمامنا أسابيع مهمة".

وأشار فليك إلى أن أفضل فترات مسيرته قضاها في برشلونة قائلا: "لقد قضيت أوقاتاً رائعة مع منتخب ألمانيا، وفي أندية أخرى مثل بايرن ميونخ، هنا، أشعر حقاً أن كل شيء من حولي على ما يرام. مسيرتي، حياتي، نستمتع كثيراً هنا، عائلتي وطاقمي المعاون يستمتعون بوجودهم في برشلونة وسعداء بوجودهم هنا".

وأنهى قائلا: "الشعور رائع، وكذلك اللاعبون، بفضل التناغم الذي يجمعنا، الخروج من دوري أبطال أوروبا دافعٌ لنا بالطبع، علينا أن نبقى متحدين ونحاول مجدداً، ونأمل أن يتحقق ذلك قريباً جداً".