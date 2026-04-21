شعار أوليفيا رودريغيو يظهر على قميص برشلونة في الكلاسيكو

يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو الإياب برسم الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، في العاشر من مايو القادم بملعب سبوتيفاي كامب نو.

وسيشهد الكلاسيكو حمل برشلونة لقميص عليه شعار المغنية الأميركية هي "أوليفيا رودريغيو"، في إطار اتفاقية الفريق مع شركة "سبوتيفاي"، وفق صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

ويأتي هذا التقليد بعد تعاونات سابقة مماثلة، مثل ظهور شعار فرقة "ذا رولينغ ستونز"، و"كولدبلاي"، والمغني دريك، وترافيس سكوت على قميص الفريق في مواسم سابقة.

كما أشارت التقارير إلى أن الترتيبات اكتملت تقريباً، مع جلسات تصوير ترويجية شارك فيها لاعبو الفريق، واحتمال حضور رودريغو للمباراة في ملعب "كامب نو".