دي سونتوس.. قصة لاعب نجا من حريق ليوقع عقد احتراف مع ناد فرنسي

قال اللاعب الفرنسي الشاب تايري ‌دو ​سونتوس إن توقيع أول عقد احترافي في مسيرته مع نادي ميتز المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الاثنين حمل معنى أكبر بعد نجاته من حريق اندلع في حانة بمنتجع التزلج السويسري ‌كرانس-مونتانا وأودى بحياة 41 شخصاً في يناير.

وعاد المدافع الشاب (19 ‌عاماً)، الذي ينتمي لأكاديمية ‌ميتز منذ أن كان في الثامنة ‌من عمره، ‌للملاعب في وقت سابق من هذا الشهر ​مع فريق الاحتياط ‌بالنادي ​في مباراة على أرضه أمام بالاني.

وأضاف النادي أن اللاعب وقع عقدا لمدة عام ​واحد حتى 2027.

وقال دو سونتوس في بيان "هذه اللحظة تحمل معنى خاصاً للغاية بعد الأشهر الصعبة التي قضيتها في المستشفى". وأضاف "هذه المحنة جعلتني أقوى وعلمتني ألا أستسلم أبداً".

وتابع "أخيراً، أود أن أقدم كل دعمي ‌لأي شخص لا يزال يكافح. لا تفقدوا الأمل ​أبداً".

ويحتل ميتز المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة جمعها من 30 ​مباراة.