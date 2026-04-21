ألكاراز ينال جائزة لوريوس لأفضل رياضي

فاز نجما التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، بجائزتي أفضل رياضي ورياضية للعام في حفل توزيع جوائز لوريوس، يوم الاثنين، بينما فاز باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب فريق العام.

تُوج ألكاراز ببطولتي فرنسا وأمريكا المفتوحة العام الماضي، بالإضافة إلى بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، فيما فازت سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي في العام الماضي.

وحقق باريس سان جيرمان إنجازاً تاريخياً بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2025.

وحصل نجم الغولف الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي دافع بنجاح عن لقبه في بطولة الماسترز هذا الشهر، على جائزة أفضل عودة رياضية للعام.

وفاز لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم البالغ 18 عاماً، بجائزة أفضل رياضي شاب للعام.

فيما فاز بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا 1، البريطاني لاندو نوريس، بجائزة أفضل إنجاز رياضي عالمي للعام.

وفاز نجم كرة القدم الألماني توني كروس بجائزة الإلهام الرياضي العالمي، بينما نالت لاعبة الجمباز المعتزلة ناديا كومانيتشي جائزة الإنجاز مدى الحياة.

وحصلت المتزلجة الأمريكية كلوي كيم على جائزة أفضل رياضي في العالم في مجال الرياضات الخطرة.

أما جائزة أفضل رياضي من ذوي الإعاقة فكانت من نصيب البرازيلي غابرييل أراوجو.