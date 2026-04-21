نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 يتزامن مع إجازة «عيد الأضحى»

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم نحو العاصمة المجرية بودابست، التي تستعد لاستضافة الحدث الكروي الأبرز، نهائي دوري أبطال أوروبا 2026. ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم السبت، 30 مايو 2026، على أرضية ملعب «بوشكاش أرينا» التاريخي، الذي يتسع لأكثر من 67 ألف متفرج.

ويتزامن موعد المباراة مع إجازة عيد الأضحى المتوقع أن تأتي يوم الأربعاء 27 مايو وتستمر حتى الأحد 31 مايو، مما يمنح المباراة النهائي زخماً في المتابعة الجماهيرة.

يشهد هذا الموسم إثارة استثنائية، حيث دخلت البطولة مراحلها الحاسمة. وبحسب جدول المسابقات، يتنافس حالياً في الدور نصف النهائي أربعة من عمالقة القارة؛ حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بايرن ميونخ الألماني، بينما يواجه أرسنال الإنجليزي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في صراع شرس لخطف بطاقتي العبور إلى «بودابست».

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن تغيير لافت في توقيت انطلاق المباراة النهائية لهذا العام، لتكون في تمام الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا (الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات)، وذلك لتعزيز تجربة المشجعين ومنحهم فرصة أكبر للاحتفال.

إلى جانب الإثارة الكروية، أعلن «يويفا» أن فرقة الروك الأمريكية الشهيرة «The Killers» ستحيي حفل الافتتاح، مما يضفي أجواءً احتفالية صاخبة قبل إطلاق صافرة البداية لتحديد هوية بطل القارة العجوز والتربع على عرش أوروبا.