فيغو يرشح أوليسيه لجائزة الكرة الذهبية

اعتبر النجم البرتغالي السابق لنادي ريال مدريد، لويس فيغو، أن الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح نادي بايرن ميونيخ، من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية «هذا العام» عقب تألقه اللافت أمام النادي الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيغو، الفائز بالجائزة المرموقة في عام 2000، قبل حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026 في مدريد «إنه لاعب مذهل، صنع الفارق في هذه المواجهة (أمام ريال مدريد)، إنه يقدم موسماً استثنائياً، ويُعدّ من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ليس في المستقبل، بل بدءاً من هذا العام».

وأضاف: «أعتقد أنها مفاجأة جميلة، ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضاً لما يقدمه لفريقه».