كأس إيطاليا.. موعد نصف النهائي بتوقيت الإمارات

يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة مشواره في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم وبلوغ المباراة النهائية في سعيه الى تحقيق الثنائية بعدما بات على بعد فوز واحد من التتويج بلقب الدوري للمرة الـ21 في تاريخه، وذلك عندما يستضيف كومو الثلاثاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في إياب نصف نهائي على ملعب سان سيرو في ميلانو.

ويبتعد إنتر ميلان وبفارق اثنتي عشرة نقطة عن مطارديه المباشرين ميلان ونابولي قبل خمس مراحل من نهاية الدوري، وبات شبه متوج بلقب الدوري حيث يمكنه حسم الـ"سكوديتو" اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي بمساعدة من كريمونيزي إذا منع الصاعد حديثا الفريق الجنوبي من الفوز مساء الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين، ومن بوفنتوس في حال صموده أمام الجار ميلان السبت.

ويلعب إنتر السبت أيضا أمام مضيفه تورينو.

وقبل ذلك، سيواجه المدرب الروماني كريستيان كيفو ولاعبوه كومو الطموح بقيادة مدربه لاعب الوسط الدولي الاسباني السابق سيسك فابريغاس الطموح بدوره للمرة الرابعة هذا الموسم، والثالثة خلال شهر ونصف.

فمنذ تعادلهما (0-0) في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا مطلع مارس، عاد لاعبو إنتر ميلان إلى ضفاف بحيرة كومو وحققوا فوزا دراماتيكيا وحاسما في الدوري (4-3) في 12 نيسان/أبريل الحالي، وبالتالي يدخل إياب نصف النهائي بأفضلية نفسية كبيرة، لا سيما أن كومو الذي لم يسبق له بلوغ المربع الذهبي لمسابقة كأس إيطاليا، خسر منذ ذلك الحين أمام ساسوولو (0-2) وتقلصت حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

ويحتل كومو المركز الخامس برصيد 58 نقطة بفارق الاهداف امام روما السادس وبفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس الرابع.

وقال كيفو محذرا: "كومو يريد كتابة التاريخ، وسيتعين علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا للتواجد في روما وإهداء هذه المباراة النهائية لمشجعينا".

وفي موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لإنتر، عاش المدرب الروماني خيبة أمل كبيرة في دوري أبطال أوروبا مع خروج فريقه، وصيف نسخة 2025، من الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي أمام بودو غليمت النروجي، لكنه قد يصبح مدرب اللقب العاشر للنادي في كأس إيطاليا وفض شراكة المركز الثاني على لائحة أفضل المتوجين بالمسابقة مع روما علما أن يوفنتوس هو الفريق الأكثر تتويجا برصيد 15 لقبا.

كما سيصبح كيفو صانع الثنائية الثالثة لإنتر بين الدوري والكأس (بعد 2005-2006 و2009-2010).

أتالانتا - لاتسيو

وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى الأربعاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في برغامو بين أتالانتا ولاتسيو في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بعدما انتهى لقاء الذهاب بتعادل مثير (2-2).

وبابتعادهما في الدوري حيث يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 54 نقطة ولاتسيو المركز التاسع برصيد 47 نقطة، يمكن لـ"لا ديا"، المتوج بالكأس مرة واحدة (1963)، والقطب الثاني للعاصمة الذي يعود لقبه السابع والأخير إلى 2019، إنقاذ موسمهما عبر مسابقة كأس إيطاليا، إذ تتيح بطاقة إلى الكأس السوبر الإيطالية المربحة وأخرى إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، مضمونة اعتبارا من الأربعاء في حال بلوغ النهائي أمام إنتر في 13 مايو على الملعب الأولمبي.

ويدخل لاتسيو المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه على مضيفه نابولي بثنائية نظيفة السبت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" موجها ضربة قاضية للفريق الجنوبي في سعيه الى الاحتفاط بلقبه بطلا للدوري.

وضرب لاتسيو عصفورين بحجر واحد كونه عاد الى سكة الانتصارات بعد تعادل مع بارما وخسارة امام فيورنتينا.

في المقابل، واصل أتالانتا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه روما (1-1) وذلك بعد خسارته امام ضيفه يوفنتوس (0-1) في المرحلة الماضية.