بوكا جونيورز يكسب "السوبر كلاسيكو" أمام ريفر بليت

سجل لياندرو باريديس ​هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ‌ليمنح ​بوكا جونيورز فوزا خارج أرضه بنتيجة 1-صفر على ريفر بليت في مباراة قمة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم ليوقف بذلك بوكا سلسلة عدم خسارة غريمه اللدود والتي استمرت ⁠لتسع مباريات في جميع المسابقات.

كما كانت هذه أول هزيمة لريفر تحت قيادة المدرب إدواردو كوديت، ليبقى في المركز الثاني بالمجموعة الثانية ضمن ‌البطولة الافتتاحية للدوري الأرجنتيني برصيد 26 نقطة، بينما صعد بوكا جونيورز إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى ‌برصيد 24 نقطة.

وفي شوط أول متكافئ، لم ‌يخطئ القائد باريديس في تسديد ركلة الجزاء ‌قبل نهاية الشوط الأول ‌مباشرة ليصمت الجميع في استاد مونومنتال الذي سادته أجواء حماسية، ​بعد أن قررت ‌تقنية حكم ​الفيديو المساعد أن لاوتارو ريبيرو ⁠لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وبدا أصحاب الأرض الأفضل في الدقائق الأولى، لكنهم تلقوا ضربة مبكرة ​بخروج ⁠المهاجم سيباستيان ⁠دريوسي مصابا.

وكاد بوكا أن يضاعف تقدمه مع بداية الشوط الثاني عندما أجبر سانتياجو أسكاسيبار الحارس سانتياجو ⁠بلتران على التصدي لتسديدة رائعة، قبل أن يخفف الضيوف من ضغطهم.

وضغط ريفر بنشاط من أجل إدراك التعادل لكنه لم يصنع فرصا واضحة، بينما هدد بوكا مرمى منافسه من خلال الهجمات ‌المرتدة، حيث قام الحارس بلتران ببعض التصديات الحاسمة ليحمي مرماه من ​أي هدف آخر.

وباءت محاولات ريفر المتأخرة بالفشل، حيث تم رفض مطالباته بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، إذ لم يتم اللجوء لتقنية حكم الفيديو ​لحسم الأمر.