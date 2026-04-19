ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا بالفوز على أتلتيكو مدريد

مدريد - د ب أ

توج فريق ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4 / 3 عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2 / 2.

تقدم أندير بارينيتشيا لريال سوسيداد بهدف أول في الدقيقة الأولى من المباراة، ثم تعادل النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 18، وأعاد ميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد فريقه للتقدم من جديد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ونجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في إضافة الهدف الثاني والتعادل لأتلتيكو بالدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي لم يشهد أهدافا جديدة، ليكون الحسم عن طريق ركلات الترجيح.

وكرر سوسيداد سيناريو موسم 1986 / 1987 أمام نفس الفريق، بالتعادل مع نفس الفريق أتلتيكو مدريد وفاز عليه أيضا بركلات الترجيح.