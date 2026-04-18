وعد حزين من بيلينغهام لجماهير ريال مدريد

وجه الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني رسالة إلى جماهير الميرينغي عقب انتهاء آمال الفريق في إنهاء الموسم بشكل جيد.

وعانى ريال مدريد من موسم مخيب للآمال حيث خرج من دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا وخسر 2-3 ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر المحلي.

وعلى مستوى الدوري يبتعد بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة قبل 7 جولات من نهاية الموسم ثم جاءت الخسارة 3-4 أمام بايرن ميونخ الألماني الأربعاء الماضي وتوديع دوري أبطال أوروبا لتكلل موسم الميرينغي بالخيبة الكاملة.

وقال بيلينغهام في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "نغادر مرفوعي الرأس. يا مدريديستا، نعلم أننا خيبنا آمالكم، لكننا نقدر دعمكم دائماً".

وأكمل: "ستعود الأوقات الجميلة التي تستحقونها. ليس أمامنا خيار سوى إنهاء هذا الموسم بأقوى صورة ممكنة. هلا مدريد!".

ويبقى إحراز المركز الثاني في الدوري الآن هو الهدف الأهم لريال مدريد من أجل ضمان المشاركة في السوبر الإسباني الموسم المقبل.