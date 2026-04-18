إنتر ميلان يعبر كالياري ويلامس لقب الدوري الإيطالي

تقدم "إنتر ميلان" خطوة أخرى نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 3-0على "كالياري" في ملعب سان سيرو اليوم الجمعة، حيث سجل ماركوس تورام ونيكولو باريلا وبيوتر جيلينسكي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليبتعد صاحب الأرض بفارق 12 نقطة في صدارة ​الترتيب.

ورفع إنتر رصيده إلى 78 نقطة بينما يبلغ رصيد نابولي، صاحب المركز الثاني، 66 نقطة قبل أن يستضيف لاتسيو، السبت، في حين ظل كالياري في المركز 16 برصيد 33 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.