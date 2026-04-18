بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يعود إلى البريميرليغ بعد غياب 25 عاماً

أنهى كوفنتري سيتي غياباً دام 25 عاماً عن الدوري الإنجليزي الممتاز، بضمان تأهله إلى نسخة الموسم المقبل.

وبتعادله 1-1 على ملعب بلاكبيرن روفرز، ضمن كوفنتري سيتي صعوده من دوري الدرجة الأولى إلى البريميرليغ موسم 2026-2027.

وكان كوفنتري بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان صعوده لدوري الأضواء حسابياً، وتمكن فريق المدرب فرانك لامبارد متصدر الدوري من إدراك التعادل بفضل هدف من ضربة رأس بواسطة بوبي توماس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب إيوود بارك.

وافتتح بلاكبيرن التسجيل بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني بهدف من تسديدة بدلت اتجاهها من الياباني ريوييا موريشيتا.

وبعد نهاية المباراة انطلقت احتفالات صاخبة في أرض الملعب ومشاهد جنونية بين 7000 مشجع سافروا لمشاهدة المباراة.

ويتصدر كوفنتري الترتيب برصيد 86 نقطة من 43 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة عن ميلوال صاحب المركز الثالث الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به.

وتتنافس أندية إبسويتش تاون وميلوال وساوثهامبتون وميدلسبره على المركز الثاني المؤهل مباشرة للدوري الممتاز.

وكان لامبارد قد تولى مهمة قيادة كوفنتري سيتي في نوفمبر 2024.