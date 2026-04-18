موقعة حاسمة بين مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يستقبل مانشستر سيتي ضيفه أرسنال المتصدر في مواجهة حاسمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المرحلة الـ33 غداً (الساعة 19:30 مساء بتوقيت الإمارات).

كما يحتاج تشيلسي المتعثر بشدة للفوز على مانشستر يونايتد في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يسعى ليفربول أيضاً لرفع معنوياته في ديربي الميرسيسايد.

ولا يكترث ديكلان رايس بما يقوله النقاد عن تراجع مستوى أرسنال في هذا التوقيت، لكن لاعب الوسط يدرك تماماً ضرورة تطور فريقه للفوز في مباراته المصيرية ضد مانشستر سيتي.

ويحلّ فريق المدرب ميكل أرتيتا ضيفاً على ملعب الاتحاد غداً، متقدماً بفارق ست نقاط عن مطارده المباشر سيتي صاحب المركز الثاني، ساعياً لتحقيق أول لقب له في الدوري منذ عام 2004.

ويعاني أرسنال تراجعاً حاداً في مستواه خلال الأسابيع الأخيرة، حيث خسر نهائي كأس الرابطة أمام سيتي (0-2).