غضب جماهيري من ارتفاع أسعار المواصلات في مونديال 2026

أعرب مشجعو كرة القدم عن استيائهم الشديد من الأسعار الباهظة لوسائل النقل العام للوصول إلى مواقع مباريات مونديال 2026، وذلك عقب تقارير تفيد بأن هيئات النقل الأميركية رفعت الأسعار خصيصاً للعرس العالمي هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «ذا أثلتيك»، تعتزم هيئة النقل في نيوجيرسي فرض رسوم على المشجعين تتجاوز 100 دولار لتذاكر السفر من محطة بن في مانهاتن إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي خلال كأس العالم.

ويبلغ سعر تذكرة الذهاب والعودة عادة 12.90 دولاراً.

وأكدت هيئة النقل في ماساتشوستس هذا الشهر أن سعر تذاكر الذهاب والعودة من بوسطن إلى ملعب جيليت سيبلغ 80 دولاراً، بعدما كان 20 دولاراً في يوم المباراة.

وقال المتحدث باسم رابطة مشجعي المنتخب الفرنسي، غيوم أوبريتر: «هذا أمر مخزٍ.. ففي البطولات الأخيرة، كانت وسائل النقل إما مشمولة في سعر التذكرة أو تُقدم بأسعار مخفضة للغاية لحاملي التذاكر».