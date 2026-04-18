لقب كأس إسبانيا فرصة أتلتيكو لتكريم غريزمان

يسعى أتلتيكو مدريد إلى مواصلة عروضه القوية بعد أيام قليلة من إقصائه برشلونة من دوري أبطال أوروبا وبلوغه الدور نصف النهائي، وذلك عندما يواجه ريال سوسيداد في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

«سنبذل كل شيء من أجل الفوز بالكأس، بروح عام 1996»، هكذا جاء في لافتة رفعها المشجعون، في استحضار لثنائية أتلتيكو التاريخية في الدوري الإسباني وكأس الملك قبل 30 عاماً، تحت قيادة الصربي رادومير أنتيتش، ولاعب الوسط الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي تحوّل للإشراف الفني على الفريق.

يحمل المدرب سيميوني (55 عاماً) الفكرة ذاتها التي عبّر عنها المشجعون، لم يكن هناك وقت للاحتفال بالإطاحة بالعملاق الكتالوني، وإن أقرّ المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بأنه كان يتوق للاحتفال.

وقال الفرنسي: «كانت الفرحة قصيرة الأمد، لأن (تشولو) سيميوني حدّ منها قليلاً»، مشيراً إلى أنه يتطلع بشدة لمغادرة النادي بلقب وداعي، أو بلقبين إن أمكن.

يغادر غريزمان (35 عاماً)، هدّاف أتلتيكو التاريخي للانضمام إلى أورلاندو سيتي الأميركي في نهاية الموسم، حيث قال سيميوني إنه يتمنى أن يغادر اللاعب بعدما حقق طموحاته.

وقال المدرب الأرجنتيني: «آمل أن يمنحه الله ما يسعى إليه في الوقت المتبقي له في الملاعب».

وأضاف: «سندرك مع مرور الوقت أننا كنا، ومازلنا، نمتلك عبقرياً كروياً».

وكان غريزمان قريباً من إمكانية الرحيل في مارس عن صفوف «روخيبلانكوس»، لكن في ظل الآمال المرتفعة للفريق بالمنافسة على لقبي دوري الأبطال وكأس إسبانيا، لم يستطع أن يجد نفسه خارج أسوار النادي حتى الآن.

وقال غريزمان قبل أسابيع، عند إعلانه البقاء حتى نهاية الموسم «اللعب في نهائي الكأس هو حلمي وهدفي، وآمل أن نتمكن من تحقيق إنجاز كبير».

لطالما كان الدولي الفرنسي السابق من أهم أسلحة سيميوني خلال حقبته الطويلة في نادي العاصمة.

وقال سيميوني بعد بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «أنا هنا في النادي منذ 14 عاماً، ولم أتوقف يوماً عن التأثر».

وأضاف: «قلت للاعبين بعد نهاية المباراة، شكراً، شكراً. أنا ممتن تماماً كمدرب لطريقة لعبهم، لعزيمتهم، لقلوبهم، وللإيمان الذي نملكه، ولما نقوم به».

وتابع: «والآن، الراحة، الراحة، لأن لدينا مباراة مهمة جداً».

وفاز أتلتيكو بلقب الكأس 10 مرات، من بينها مرة وحيدة تحت قيادة سيميوني، وكان ذلك في عام 2013 ضد جاره ريال مدريد، وهي كانت المرة الأخيرة التي يبلغون فيها النهائي.

ومنذ ذلك الحين فازت أندية ريال سوسييداد، وفالنسيا، وريال بيتيس، وأتلتيك بلباو، باللقب، حتى إن أندية كإشبيلية وألافيس وأوساسونا وريال مايوركا تمكنت من انتزاع الوصافة.

وسيواجه أتلتيكو نظيره ريال سوسييداد على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، الفائز بلقب نسخة عام 2020 التي خيضت عام 2021 من دون جماهير بسبب جائحة «كوفيد-19».

ويملك الفريقان قدرة على التأثير بالكرات المرتدة، ما يجعل المواجهة مثيرة وممتعة.