"مرتفعة بشكل فظيع".. أسعار المواصلات في أميركا خلال كأس العالم 2026

أعرب مشجعو كرة القدم عن استيائهم الشديد من الأسعار الباهظة لوسائل النقل العام للوصول إلى مواقع مباريات مونديال 2026، وذلك عقب تقارير تفيد بأن هيئات النقل الأميركية رفعت الأسعار خصيصا للعرس العالمي هذا الصيف في أميركا وكندا والمكسيك.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثلتيك"، تعتزم هيئة النقل في نيوجيرسي فرض رسوم على المشجعين تتجاوز 100 دولار لتذاكر السفر من محطة بن في مانهاتن إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي خلال كأس العالم.

ويبلغ سعر تذكرة الذهاب والعودة عادة 12.90 دولارا.

وأكدت هيئة النقل في ماساتشوستس هذا الشهر أن سعر تذاكر الذهاب والعودة من بوسطن إلى ملعب جيليت سيبلغ 80 دولارا، بعدما كان 20 دولارا في يوم المباراة.

وقال غيوم أوبريتر، المتحدث باسم رابطة مشجعي المنتخب الفرنسي، لوكالة فرانس برس "هذا أمر مخزٍ. ففي البطولات الأخيرة، كانت وسائل النقل إما مشمولة في سعر التذكرة أو تُقدم بأسعار مخفضة للغاية لحاملي التذاكر".

وأضاف "يستمرون في تكديس التكاليف الإضافية من دون أدنى اعتبار للجماهير"، متهما الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاد "أكثر المشجعين ولاء لصالح الأثرياء".

وستلعب فرنسا مبارياتها الثلاث في المجموعة الأولى في بوسطن ونيوجيرسي.

وكتبت مجموعة "فري لايونز"، وهي مجموعة من مشجعي إنكلترا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يوم آخر، واستغلال آخر في كأس العالم هذه. ما الذي يحدث بحق السماء؟".

كما من المقرر أن يخوض المنتخب الانجليزي مبارياته في دور المجموعات على ملعبي بوسطن ونيوجيرسي.

وحمّلت ميكي شيريل حاكمة ولاية نيوجيرسي الـ"فيفا" مسؤولية ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى فاتورة بقيمة 48 مليون دولار تواجهها الولاية لضمان سلامة المشجعين المتجهين إلى المباريات الثماني في ملعب ميتلايف.

وكتبت شيريل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لن أحمّل ركاب نيوجيرسي هذه التكاليف لسنوات قادمة، هذا ليس عدلا"، مضيفة أن الاتحاد الدولي من المتوقع أن يجني عائدات بقيمة 11 مليار دولار من كأس العالم".

وأضافت "خلاصة القول: يجب على الاتحاد الدولي أن يتكفل بتكاليف النقل، وإلّا فلن أسمح باستغلال سكان نيوجيرسي".

وأيّد هذا الرأي تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الذي كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء أن على الـ"فيفا" أن يتحمل تكاليف النقل إلى ملاعب كأس العالم.

وأصدر الاتحاد الدولي الذي يواجه انتقادات حادة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر العديد من المباريات، بيانا شديد اللهجة ينتقد فيه رفع أسعار النقل.

وقال إن الاتفاقيات الأصلية مع المدن المضيفة "كانت تنص على توفير نقل مجاني للجماهير إلى جميع المباريات".

وأضاف الاتحاد الدولي أن إعادة التفاوض نصت على توفير النقل "بسعر التكلفة" في أيام المباريات و"نحن مندهشون للغاية من موقف حاكمة نيوجيرسي بشأن نقل الجماهير".

وتابع "سيجلب كأس العالم ملايين المشجعين إلى أميركا الشمالية، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية".

وأوضح "لا علم للفيفا بأي حدث كبير آخر أُقيم سابقا في ملعب نيويورك-نيوجيرسي، بما في ذلك فعاليات رياضية كبرى أخرى، وجولات حفلات موسيقية عالمية، وما إلى ذلك، حيث طُلب من المنظمين دفع تكاليف نقل المشجعين".

وكانت كاثي هوتشول حاكمة نيويورك من بين المنتقدين للزيادة المُعلنة في الأسعار.

وكتبت هوتشول عبر منصة "إكس": "يبدو لي أن فرض رسوم تزيد عن 100 دولار لرحلة قطار قصيرة أمرٌ باهظ للغاية".

ولم ترد هيئة النقل في نيوجيرسي على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.