كأس إسبانيا يلمع في عين سيميوني.. تعرف إلى موعد المباراة النهائية

يسعى أتلتيكو مدريد إلى مواصلة عروضه القوية بعد أيام قليلة من إقصاء برشلونة من دوري أبطال اوروبا وبلوغه الدور نصف النهائي، عندما يواجه ريال سوسييداد في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم السبت (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

"سنبذل كل شيء من أجل الفوز بالكأس، بروح عام 1996"، هكذا جاء في لافتة رفعها المشجعون، في استحضار لثنائية أتلتيكو التاريخية في الدوري الإسباني وكأس الملك قبل 30 عاما تحت قيادة الصربي رادومير أنتيتش ولاعب الوسط الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي تحوّل للإشراف الفني على الفريق.

وسيغادر غريزمان (35 عاما)، هدّاف أتلتيكو التاريخي، للانضمام إلى أورلاندو سيتي الأميركي في نهاية الموسم، حيث قال سيميوني إنه يتمنى بأن يغادر اللاعب بعدما حقق طموحاته.

وقال المدرب الأرجنتيني "آمل في أن يحصل غريزمان على ما يسعى إليه في الوقت المتبقي له في الملاعب".

وأضاف "سندرك مع مرور الوقت أننا كنا، وما زلنا، نمتلك عبقريا كرويا".

وكان غريزمان قريبا من امكانية الرحيل في مارس عن صفوف "روخيبلانكوس"، لكن في ظل الآمال المرتفعة للفريق بالمنافسة على لقبي دوري الأبطال وكأس اسبانيا، لم يستطع أن يجد نفسه خارج أسوار النادي حتى الآن.

وقال غريزمان قبل أسابيع، عند إعلانه البقاء حتى نهاية الموسم "اللعب في نهائي الكأس هو حلمي وهدفي، وآمل في أن نتمكن من تحقيق إنجاز كبير".

لطالما كان الدولي الفرنسي السابق من أهم أسلحة سيميوني خلال حقبته الطويلة في نادي العاصمة.

وقال سيميوني بعد بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "أنا هنا في النادي منذ 14 عاما، ولم أتوقف يوما عن التأثر".

وأضاف "قلت للاعبين بعد نهاية المباراة، شكرا، شكرا. أنا ممتن تماما كمدرب لطريقة لعبهم، لعزيمتهم، لقلوبهم، وللإيمان الذي نملكه، ولما نقوم به".

وتابع "والآن، الراحة، الراحة، لأن لدينا مباراة مهمة جدا السبت".

عودة طال انتظارها

ومع أن مقارعة قطبين كبيرين كبرشلونة وريال يعد مهمة في غاية الصعوبة، لكن سيميوني قاد أتلتيكو إلى لقب الدوري في عامي 2014 و2021.

وفي حين أن الفوز بلقب دوري الأبطال ليس مطلبا ملحاً لأتلتيكو، إلّا أن غياب النجاحات في مسابقة الكأس هو أمر لافت ويمكن استخدامه كورقة لانتقاد سيميوني.

فاز أتلتيكو بلقب الكأس عشر مرات، من بينها مرة وحيدة تحت قيادة سيميوني وكان ذلك في عام 2013 ضد جاره ريال مدريد، وهي كانت المرة الأخيرة التي يبلغون فيها النهائي.

ومذاك الحين فازت أندية ريال سوسييداد، فالنسيا، ريال بيتيس وأتلتيك بلباو باللقب. حتى إن أندية كإشبيلية وألافيس وأوساسونا وريال مايوركا تمكنت من انتزاع الوصافة.

وسيواجه أتلتيكو نظيره ريال سوسييداد على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية، الفائز بلقب نسخة عام 2020 والتي خيضت آنذاك في عام 2021 من دون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

انهى آنذاك النادي الباسكي انتظارا دام لثلاثة عقود من أجل التتويج بلقب كبير، لكن الفوز بالكأس هذه المرة أمام جمهوره سيمنحه شعورا مختلفا.

منذ تعيين المدرب الأميركي بيليغرينو ماتاراتسو في ديسمبر، استعاد الفريق ثقته بنفسه وأعاد إحياء موسم كان باهتا.

وقال جون مارتين مدافع ريال سوسييداد "أريد (الجماهير) معنا طوال المباراة، قبلها وأثناءها وبعدها، لأننا نريد أن نفوز بها معهم".